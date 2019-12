Vereine gestalten die Heimat

Die Lokale Aktionsgruppe Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee (LAG) hat in diesem Jahr 19 Vereine aus dem ganzen Landkreis Lindau mit kleineren Beträgen dabei unterstützt, ihre Heimat mitzugestalten. Darüber hinaus lud die LAG die ehrenamtlichen Akteure zu einer Feier in den Rokokosaal ein und ehrte sie für ihr Engagement.

„Sie, die Vereinsvertreter, sind Botschafter für das soziale und generationenübergreifende Miteinander, Sie sind Botschafter für eine aktive Gemeinschaft, wodurch die einzelnen Gemeinden gestärkt werden und das LAG-Gebiet im Ganzen“, sagte Landrat Elmar Stegmann in seiner Funktion als Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee (LAG).

Im Rahmen des Leader-Förderprojektes „Unterstützung Bürgerengagement“ hat die LAG die Vereine mit insgesamt 22 223 Euro unterstützt. 90 Prozent wurden dabei durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten finanziert und zehn Prozent kamen vom LAG.

Auf welch vielfältige Art und Weise die verschiedenen Vereine das Miteinander im Landkreis und damit die Heimat gestalten, wurde bei der Ehrung deutlich, bei der Stegmann den lokalen Akteuren eine Urkunde überreichte. So war es dem „Kinderfestverein Bodolz“, der bisher alljährlich das traditionelle Fest organisiert hat, durch die finanzielle Unterstützung möglich gewesen, faltbare Pavillons zu kaufen, die den Kindern von nun an während des Festes Schatten spenden werden.

Eine finanzielle Förderung für eine neue Akustikdecke haben drei Vereine bekommen: Der „Schützenverein Gestratz“ für sein Schützenstüble, die „Musikkapelle Maierhöfen“ für ihren Musikproberaum und der „Trachtenverein Oberleiblachtaler Opfenbach und Theaterverein Opfenbach“.

Unterstützt hat die LAG zudem den „Förderverein zur Erhaltung des Vereinsheims Ebratshofen“, indem sie neues Mobiliar für das Vereinsheim finanziert hat. Das Gebäude dient sämtlichen ortsansässigen Vereinen als Ort der Zusammenkunft. Es ist der einzige und gleichzeitig zentrale Ort für Übungsabende und Vereinsveranstaltungen.

Die Musikkapelle Heimenkirch hat die LAG durch den Kauf einer Oboe unterstützt. Dadurch kann der Verein Jugendlichen die Ausbildung auf diesem Instrument ermöglichen.

Der „Förderverein der Grundschule Wohmbrechts“ wurde bei der Ausstattung eines Klassenzimmers mit einer Dokumentenkamera und einem Laser-Beamer unterstützt. Diese Modernisierung macht die kleine Schule in der Gemeinde Hergatz attraktiv und sichert damit deren Erhalt.

Der „Förderverein Kinderfest Hergensweiler“ hat neue Sitzgelegenheiten für über 160 Kinder beim traditionellen Kinderfest bekommen. Dadurch wird nicht nur der Verein unterstützt, sondern auch das traditionelle Fest. Zudem sind die Sitzgelegenheiten aus heimischem Holz hergestellt und die Sitzkissen hat das Unternehmen Chance genäht.

Geld hat auch der Lindauer „Förderverein Hintere Insel“ für die Durchführung von Projektschmieden und Workshops im Rahmen der Entwicklung der Hinteren Insel bekommen. Denn zum einen hat der Verein dadurch die Bürgerbeteiligung vor Ort und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, ebenso wie er zur Entwicklung gemeinsamer Visionen und Ideen für die Stadtentwicklung beigetragen hat.

Den „Geschichts- und Museumsverein Lindenberg“ hat die LAG bei der Ausstellung „Von Lilienmilch, Korsett und Likör – Kurioses aus dem Lindenberger Tag- und Sonntagsblatt in der Zeit von 1889 – 1933“ unterstützt, weil der Verein damit die Lindenberger Geschichte geschärft und das kulturelle Erbe mit kuriosen und denkwürdigen Geschichten in Wert gesetzt habe, so Stegmann.

Die „Gästeführer Weinerlebnis Franken – Regionalgruppe Bodensee Allgäu“ wurden mit Pavillons und Stehtischen für die Verkostungsstationen unterstützt. Der in Nonnenhorn ansässige Verein trägt mit seinen Führungen zur Qualitätssteigerung und Informationsvermittlung bei.

Der „Heimatdienst“ Oberreute hat Geld für mobile Bühnenelemente und Theaterscheinwerfer bekommen. Der Verein hat den Rathaus-Dachboden zum Kulturtreff ausgebaut, wo mittlerweile sämtliche kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde stattfinden.

Unterstützung gab es auch für „Helfer vor Ort“. Während die Ehrenamtlichen in Steibis bei der Anschaffung eines Funkgerätes unterstützt wurden, bekamen die Kollegen in Weiler eine Standheizung für ihr Einsatzfahrzeug. Und die „Wasserwacht Wasserburg“ bekam für ihr Rettungsboot eine Stahlkiste, ein Sauerstoffgerät sowie fünf Neoprenanzüge samt Füßlinge und Handschuhe. Der „Imkerverein Röthenbach“ wurde bei der Anschaffung eines Beamers, einer Leinwand sowie einer Bilderbeute und eines Schleiers unterstützt und damit bei seinem Engagement in der Ausbildung von Jungimkern sowie der Öffentlichkeitsarbeit.

Die „Naturfreunde Scheidegg“ haben eine Vogelfuttermischmaschine für die Herstellung von qualitativ hochwertigem regionalen Bio-Fettmixfutter, mit dem sie seit über 40 Jahren für den Erhalt der heimischen Vögel sorgen.

Unterstützung für den Bau einer Mountainbike-Strecke für seine Vereinsmitglieder, aber auch für die Allgemeinheit erhielt der „TSV Niederstaufen“.

Und der „Historische Verein Stiefenhofen“ hat einen Spezialschrank zur Archivierung und Bearbeitung von gesammelten Bildern, Karten, Schriften und Dias bekommen, damit er weiterhin die Geschichte und das kulturelle Erbe der Gemeinde dokumentieren und erhalten kann.