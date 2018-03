Verein vergibt Freikarten an Schüler

Der Internationale Konzertverein Bodensee und Birdmusic vergeben Freikarten an musikinteressierte Schüler in Lindau für das Internationale Violinfestival junger Meister. Für die Orchestermatinee am Ostermontag, 2. April, um 11 Uhr im Lindauer Stadttheater sowie für das Orchesterkonzert am Donnerstag, 5. April, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen erhalten Lindauer Schulen mehr als 100 Freikarten. Angeboten werden diese dem Bodensee-Gymnasium, dem Valentin-Heider-Gymnasium, der Musikschule, beiden Lindauer Realschulen sowie der Fachoberschule Lindau.

Über die Osterfeiertage wird das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Timo Handschuh mit Solisten aus dem Kreise der jungen Meister in Ravensburg, Lindau, Memmingen und Augsburg zu hören sein. Im Rahmen der Tournee betreten die Musiker am Ostermontag, 2. April, um 11 Uhr die Bühne des Lindauer Stadttheaters. Im Mittelpunkt stehen hier fünf hochbegabte Solisten. Die erst elfjährige Münchnerin Maya Wichert wird Saint-Saëns‘ Bravourstück „Introduction & Rondo capriccioso“ op. 28 interpretieren, die Österreicherin Martina Miedl Tschaikowskys „Méditation“ op. 42 Nr. 1 sowie der 16-jährige Qingzhu Weng aus China Tschaikowskys „Valse-Scherzo“ op. 34. Anschließend betreten zwei weitere preisgekrönte Violinistinnen die Bühne: Die Gewinnerin des Leopold-Mozart-Wettbewerbs 2016 in Augsburg spielt Mozarts Violinkonzert A-Dur KV 219, bevor die Gewinnerin des „Bartók World“-Violinwettbewerbs 2017, Cosima Soulez Lariviere, mit Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61 den Schlussakkord dieser Matinee intoniert.

Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Erkki Lasonpalo wird mit drei ausgewählten jungen Meistern im Rahmen des Festivals am Donnerstag, den 05. April, im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen gastieren, ehe der renommierte Klangkörper vom Bodensee das Festival in Konstanz beendet. Als Solisten sind hier die 21-jährige Münchnerin Louise Wehr mit Mendelsohns Violinkonzert e-moll op. 64, die 25-jährige Rumänin Ioana Cristina Goicea mit dem Violinkonzert Nr. 1 a-moll op. 77 von Schostakowitsch und die 27-jährige US-Amerikanerin Christel Lee mit dem Violinkonzert a-moll op. 53 von Dvorák zu erleben.