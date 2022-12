Verein Schweizer Kinder beschenkt Mädchen und Buben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Jahre wieder – verschenkt ein Mitglied des Verein Schweizer Kinder, das anonym bleiben will, an sozial benachteiligte Mädchen und Buben neue Spielsachen. Hildegard Nagler, Vorsitzende des Vereins, hat jetzt die Spielsachen an Pfarrer Ralf Gührer, Wasserburg, zur Weitergabe an Kinder überreicht.

Der 2003 gegründete Verein hat seine Wurzeln in der Region: Nach dem Krieg haben die Eidgenossen Tausende von Kindern in die Schweiz eingeladen und dort verwöhnt. Mit seinem Namen erinnert der Verein an diese einzigartige Hilfsaktion. Ziel des Vereins ist es, sozial benachteiligte Mädchen und Buben zu unterstützen.

2023 plant der Verein, der auch durch die Schiffsbrücke zwischen Friedrichshafen und Romanshorn im Jahr 2007 bekannt geworden ist, wieder Schulklassen zur Kinderakademie einzuladen. Dort werden High-tech-Themen kindgerecht vermittelt, zudem gibt es eine Führung in der Institution, an der die Kinderakademie stattfindet – beispielsweise in einem Museum.

Wer den Verein und/oder auch die Kinderakademie unterstützen will, melde sich per E-Mail: info@schweizer-kinder.de