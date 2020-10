Verein Lindau Move baut mit Spendengeldern einen Skate- und Bewegungspark

Mit Geldern der Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberchwaben (VBAO) will der Verein Lindau Move einen Skate- und Bewegungspark errichten. Die Stiftung der VBAO unterstützt Projekte und Vorhaben in der Region Allgäu-Oberschwaben, heißt es in der Pressemitteilung der Volksbank. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt etwas mehr 40 000 Euro an Spenden ausgegeben, wobei rund 27 000 Euro in die Region Allgäu-Oberschwaben geflossen sind.