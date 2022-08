Verein feiert Eingemeindung Reutin zu Lindau vor 100 Jahren

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Eingemeindung Reutin zu Lindau“ feiert der Förderverein der Reutiner Traditions- und Kulturvereine am Samstag, 10. September, zum mittlerweile 25. Mal das Weinfest. Dieses ist, wie auch das Maibaumstellen und das Christbaumsingen, fester Bestandteil des Ortsteils Reutin, heißt es in einer Ankündigung des Vereins.

1997 hat anlässlich der 75-jährigen Eingemeindung Reutins zu Lindau das erste Reutiner Weinfest stattgefunden. Daraus entstand der Enge Zusammenschluss der Reutiner Kulturvereine, die aus Eintracht Liederhort, Trachtenverein D`Eichwäldler, Naturfreunde Ortsgruppe Lindau sowie der Narrengruppe Lindauer Sagen bestehen. Auch der Musikverein Reutin ist von Beginn an, fester Bestandteil der stattfindenden Feste.

Am Samstag, 10. September, lädt der Förderverein ab 16 Uhr am Reutiner Rathaus zum diesjährigen Weinfest mit bekannten Leckereien ein. Zum 100. Jubiläum der Eingemeindung findet am Sonntag, 11. September, ab 10 Uhr ebenfalls am Reutiner Rathaus ein Weißwurstfrühstück statt. Ebenso bietet der Förderverein an jedem letzten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Reutiner Rathaus einen Bürgerstammtisch für Jedermann an.