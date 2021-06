Verein feiert 20 Jahre Friedensräume

Im Jahr 2001 haben die Friedenräume in der Villa Lindenhof in Bad Schachen ihre Türen geöffnet. Nun feiert der Verein dieses Jubiläum wegen Corona in kleinem Rahmen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich zum 20-jährigen Bestehen selbst ein Geschenk gemacht, indem sie Margot Käßmann einluden. In ihrem Festvortrag wird sie darüber sprechen, „wie wir ein Klima für den Frieden schaffen können und wie wir den Mut finden, uns zu engagieren“. Die renommierte Theologin hatte bei ihrem Besuch in Lindau im vergangenen Herbst spontan die Einladung der Friedensräume angenommen. Am Samstag, 19. Juni, stehen die Friedensräume von 10 bis 16 Uhr allen Gästen zum Besuch und zum Austausch offen.

In ihrem Grußwort dankt Oberbürgermeisterin Claudia Alfons laut einer Pressemitteilung den Ehrenamtlichen, die das „Thema Frieden als persönliches Anliegen oft schon seit Jahrzehnten hier in die Stadt tragen“. Landrat Elmar Stegmann und Martin Sailer, Bezirkstagspräsident von Schwaben, zeigen sich in Videobotschaften beeindruckt von der engagierten und vielseitigen Friedensarbeit des Teams und des Trägers Pax Christi Augsburg.

Die Sonderausstellung „20 Jahre Friedensräume – Miniaturen“ in der Villa Lindenhof will die Vielfalt des Friedensengagement zeigen. „Werbespots für den Frieden“ von der Kunstschule Liechtenstein sind ebenso zu sehen wie eine Krippe aus Olivenholz, ein Geschenk des Kooperationspartners aus Bethlehem. Auch das Café ist am Samstag bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem präsentieren Lindauer und Vorarlberger Gruppen ab 14 Uhr kleine musikalische Beiträge.

20 Jahre Friedensräume heißt, zurückblicken auf eine Geschichte, die bereits 1980 mit der Gründung des Friedensmuseums durch Thomas Wechs jr., Augsburger Architekt und Mitglied der internationalen katholischen Friedensbewegung Pax Christi, begann. 2001 hat die nächste Generation das Museum übernommen und nach einer Neuausrichtung, die sich auch im Namen zeigen sollte, die „friedens räume – museum in Bewegung“ eröffnet. Seither steht der Teamgedanke im Vordergrund.

Über 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen die Friedensräume zu dem, was sie heute sein wollen: ein interkultureller und interreligiöser Ort für Austausch und Begegnung, ein Ort, an dem Frieden erlebt und erlernt werden kann. Die Verantwortlichen danken deshalb den Ehrenamtlichen sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr Engagement.