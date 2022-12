Verein der Ruheständler und Hinterbliebenen wählen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Vorstand des VRH Georg Krügers begrüßte im November 22 die Mitglieder und Mitgliederinnen des Vereins im Bayerischen Hof Rehlings.

Die sehr gut besuchte Veranstaltung stand ganz im Zeichen der anstehenden Neuwahlen und nicht zuletzt auch unter den Nachwehen der zurückliegenden Pandemie.

In seinem Rechenschaftsbericht betonte Krügers unter Anderem, dass sich der Verein gerade in Zeiten der Pandemie als Robust und Handlungsfähig erwiesen habe. Eine eilig einberufene Vorstandssitzung in 2021 beschloss unter Anderem, den Flutopfern des Ahrtals eine Spende in Höhe von 1000,00 Euro zukommen zu lassen.

Krügers sprach die Hoffnung aus, dass es sich bei dieser Pandemie um ein singuläres Ereignis handelt und dass man künftig davon verschont bleibe, zumindest für eine sehr lange Zeit.

Erstaunlicherweise haben gerade langjährige Mitglieder, in Zeiten der ärgsten coronabedingten Einschränkungen für den sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft gesorgt. Sie bildeten sozusagen den „sozialen Kitt“ für den Verein.

Die anstehenden Neuwahlen brachten keine Überraschung. Die bisherige Vorstandschaft wurde im Amt bestätigt. Vorsitzender Georg Krügers, Stellvertreterin, Sunhild Koch, Schriftführerin Ulla Glas und Schatzmeister Heinrich Schreiner.

Lediglich Dieter Hofbauer, der Schatzmeister, stellte sein Amt zur Verfügung.

Ihm folgte Heinrich Schreiner ins Amt nach.

Krügers würdigte ausdrücklich die Arbeit Hofbauers. Knapp 20 Jahre stand er als Schatzmeister dem Verein zur Verfügung und leistete hervorragende Arbeit. Die großartige Unterstützung durch seine Frau Christine war ihm immer gewiss.

Dem neu ins Amt gewählten Schatzmeister, Heinrich Schreiner, wünschte der Vorsitzende alles Gute.