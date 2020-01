Verdi ehrt Lindauer Jubilare

Der Lindauer Ortsverein der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat seine Jubilare geehrt. Ortsvereinsvorsitzender Wolfgang Daffner hieß die Jubilare im Landgasthof Köchlin willkommen und würdigte deren Verdienste um den Erhalt von Arbeitnehmerrechten und Grundrechten, wie die Gewerkschaft mitteilt.

Werner Röll, Verdi-Bezirksgeschäftsführer, ging näher darauf ein und betonte in seiner Ansprache gewerkschaftliche Meilensteine wie Tarifverträge, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Weihnachtsgeld oder Mindestlohn, aber auch künftige Herausforderungen wie Pflegenotstand, Altersarmut, Wohnungsnot und Digitalisierung der Arbeitswelt. Röll: „Auch wenn viele unserer Erfolge für die Allgemeinheit selbstverständlich sind, ist es leider wahr, dass diese immer wieder neu verteidigt und erkämpft werden müssen.“ Mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen forderte Röll dazu auf, nur wirklich demokratische Parteien zu wählen: „Wer in der Parteispitze Begriffe wie „Umvolkung“ nutzt, zutiefst fremdenfeindlich ist oder Ver.di als „offizielle, demokratiegefährdende Verbrecherorganisation“ bezeichnet, hat alle demokratischen Werte längst verspielt.“ Für den Erhalt sozialer Errungenschaften und die Wahrung demokratischer Werte seien gerade Gewerkschaften ein unverzichtbarer, demokratischer Eckpfeiler. Insbesondere die langjährigen Jubilare haben daran einen starken Anteil, so Röll weiter.

Geehrt wurden schließlich 18 Jubilare.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wurde geehrt: Gustav Gruebel.

Seit 65 Jahren Verdi-Mitglied sind: Herbert Miller, Ronald Mayer.

Seit 60 Jahren aktiv dabei sind: Wolfgang Klauser und Dieter Degner.

Seit 55 Jahren Mitglied ist: Rudolf Rauch.

Bereits 50 Jahre Gewerkschaftsmitglied sind: Josef Wiedemann, Hort Schindler und Alfred Deland.

Seit 40 Jahren bei Verdi sind: Sibylle Wolf-Rupfle, Bärbel Triebswetter, Leopold Trautwein, Isabell Ganser und Rudolf Britzlmair.

Seit 25 Jahren engagieren sich: Hermann Ulmschneider, Reinhard Mis, Martin Kirchmann, Wolfgang Daffner.