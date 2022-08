Verbotene Waffe dabei: Mann bringt Messer zum Gerichtstermin in Lindau mit

Ein 31-Jähriger ist zu einem Termin am Amtsgericht in Lindau mit einer verbotenen Waffe im Gepäck erschienen. Wie die Polizei berichtet, stellte der Sicherheitsdienst des Gerichts am Donnerstagvormittag bei dem Mann bei der Einlasskontrolle ein als Gürtelschnalle getarntes Einhandmesser fest. Ein solches Messer lässt sich mit nur einer Hand aufklappen.

Der 31-Jährige gab das Messer laut Polizeibericht zwar vor der Kontrolle ab. Weil ein derartiges Messer aber als verbotener Gegenstand gilt, wurde es ihm abgenommen und sichergestellt.

Mann verstößt damit gegen das Waffengesetz

Die Mitarbeiter des Amtsgerichts riefen die Polizei und gaben den Beamten das Messer. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, so der Bericht weiter. Danach durfte er den Gerichtssaal betreten.