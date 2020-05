Verbot von Mottfeuern wird aufgehoben

Nachdem der Freistaat Bayern am 16. März den Katastrophenfall ausgerufen hat und infolge der Corona-Pandemie alle Einsatzkräfte zu deren Bewältigung gebündelt waren, hatte das Landratsamt Lindau das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen per Allgemeinverfügung im Landkreis bis auf Weiteres untersagt. Aufgrund der stagnierenden Infektionszahlen im Landkreis wurde in Absprache mit der Integrierten Leitstelle Allgäu und der Kreisbrandinspektion, das Verbot am 11. Mai aufgehoben. Dies teilt das Landratsamt mit. Die aktuelle Allgemeinverfügung wird in Kürze im Amtsblatt des Landkreises Lindau veröffentlicht.

Bei Mottfeuern werden in der Regel Gartenabfälle und Pflanzenabschnitte verbrannt. Das Abbrennen von Mottfeuern muss vorher bei der Integrierten Leitstelle in Kempten angezeigt werden.