Verantwortliche sollten nicht zu große Hoffnungen schüren

Dass Lindau neue Wege der Bürgerbeteiligung sucht, ist lobenswert und nötig. Denn tatsächlich lässt sich auf diesem Weg Vertrauen aufbauen. Und das kann der Stimmung in der Stadt sehr gut tun. Die Verantwortlichen sollten sich aber davor hüten, von einer Zukunft ohne Streitereien oder Bürgerentscheide zu träumen. Das mag aus Sicht der Verwaltung und Politik erstrebenswert sein, weil es Abläufe erleichtern würde. Aber das klappt nicht mal in Vorarlberg, wie man bei der Autobahnverbindung in die Schweiz, beim Ikea in Lustenau oder bei der Raststätte Hörbranz sieht, die allesamt für sehr viel Streit gesorgt haben, trotz all der Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung. Auch in Lindau liegen die Interessen und Meinungen bei manchen Themen einfach zu weit auseinander, als dass diese sich plötzlich in Friede und Freude auflösen könnten. Deshalb ist es gut, die bestehenden Prozesse zu verbessern. Es wäre aber falsch, völlig unrealistische Hoffnungen auf Frieden für alle Zeiten zu wecken.