Veranstaltungen informieren über das Thema Herzinfarkt

Im Jahr 2020 sind 49 921 Menschen in Bayern an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben. Damit bilden Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Bayern. 6455 dieser Todesfälle gehen auf einen Herzinfarkt zurück. Die Gesundheitsregionplus organisiert deshalb im Landkreis Lindau unter Beteiligung der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau, dem Bayerischen Roten Kreuz Kreisverband Lindau und der Deutschen Herzstiftung zwei Informationsveranstaltungen zum Thema Herzinfarkt: Im Kaufmarkt in Lindenberg am Samstag, 1. Oktober, von 9 bis 15 Uhr und im Lindau Park Samstag, 8. Oktober, von 9.30 bis 15.30 Uhr.

Da die meisten Risikofaktoren lebensstilbedingt sind, kommt der Vorbeugung eine wichtige Rolle zu, heißt es in der Pressemitteilung des Landratamtes. Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, wenig belastender Stress und Verzicht auf Nikotin tragen wesentlich dazu bei, einem Herzinfarkt vorzubeugen.

Das Risiko, an einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems zu sterben, sinkt bei körperlich aktiven Personen um rund 23 Prozent im Vergleich zu körperlich inaktiven Personen. Die richtige Ernährung trägt wesentlich dazu bei, einen zu hohen Cholesterinspiegel, den Blutzuckerspiegel, Bluthochdruck und Übergewicht positiv zu beeinflussen und damit diese Risikofaktoren für einen Herzinfarkt zu vermindern. Durch das Rauchen von Tabak wird das Herzinfarktrisiko in der Altersgruppe der unter 50-Jährigen sogar um das achtfache erhöht.

Stress lässt das Herz schneller schlagen, der Blutdruck erhöht sich, Stresshormone werden ausgeschüttet und das Herz ist einer höheren Belastung ausgesetzt. Dabei ist es vor allem chronischer Stress, der gefährlich werden kann.

Doch was genau ist gesunde Ernährung? Worauf muss ich achten? Was heißt ausreichend Bewegung? Und wie vermeide ich ungesunden Stress? Hierüber möchten die AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau, das Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Lindau, die Deutsche Herzstiftung und die Gesundheitsregionplus die Menschen im Landkreis Lindau informieren, heißt es in der Mitteilung.

Neben konkreten und wertvollen Tipps zur Vermeidung eines Herzinfarktes bietet das Bayerische Rote Kreuz an den Terminen auch die Möglichkeit, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu üben und einen Laien-Defibrillator an einer Übungspuppe anzuwenden. Die Angebote bei den Veranstaltungen sind kostenlos.