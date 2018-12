Sieger der Bodenseemeisterschaft 2018 der J70-Klasse ist der Segler Veit Hemmeter aus Lindau. Gewertet wird in fünf Regattaserien, die „Lake Constance Battles“, zwar das Boot. Doch Hemmeter steuerte jeweils selbst. Auf die Ränge zwei und drei segelten zwei Boote des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC), die von unterschiedlichen Skippern geführt wurden.

Vor sechs Jahren war die Bootsklasse J70 nach einem umfangreichen Verfahren als „Einheitsklasse“ von den Vereinen am Schwäbischen Meer ausgewählt worden. Denn dort gleicht – oberhalb der Jugendboote – sonst kaum ein Schiff dem anderen. Zahlreiche Regatten müssen erst mit einem Berechnungsverfahren ausgewertet werden.

J70er-Bootsklasse im Trend

Das Konzept geht auf: Immer mehr Vereine und private Segler schafften sich eine J70 an und segeln bei den „Battles“ mit. Sieben Meter lang ist diese Kielyacht. Mit einem Gennaker am Bugspriet kommt das Boot schon bei wenig Wind auf hohe Geschwindigkeiten. Gesegelt wird die J70 meist von einer vierköpfigen Besatzung, manchmal auch zu fünft. Nur das Gesamtgewicht der Crew ist zu Wertungszwecken begrenzt.

Als Vorjahressieger hatte der WYC kürzlich die Siegerehrung 2018 ausgerichtet. Wie WYC-Präsident Oswald Freivogel dort berichtete, segelten in dieser Saison 66 Schiffe wenigstens einmal bei einer der fünf „Battles“ mit. Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich waren sowieso dabei, aber auch Mannschaften von anderen deutschen Revieren.

Auf Rang eins der Wertung 2018 kam die „Susanoo“ von Veit Hemmeter. Der Lindauer startet seit Saisonbeginn 2018 wieder für den Bayerischen Yacht-Club – von dem die Hemmeters als Jugendliche im 420er und 470er intensiv gefördert wurden, mit dem er auch Vizemeister in der Bundesliga wurde. Viermal war er diesmal bei den „Battles“ in Lindau, Bregenz, Langenargen und Kreuzlingen am Start – viermal wurde er Erster. Mit von der Partie war jedes Mal eine andere Crew: seine Schwester Teresa, die Olympiasegler Patrick Follmann und Ferdinand Gerz, Sebastian Gastl, Julian Autenrieth oder Basti Henning vom Starnberger See, der Berliner Jan Jasper Wagner und auch Lukas Ammon vom WYC.

Auf Rang zwei kam die „Jai“ der Familie Mehlig vom Württembergischen Yacht-Club, die meist von Dennis Mehlig gesteuert wurde – und der die fünfte „Battle“ in Überlingen gewonnen hatte. Dritte wurde die „Mothership“ einer Eignergemeinschaft aus dem WYC. Hier wechselten sich die Steuerleute und Mannschaften ab – ganz im Sinne der Bodenseemeisterschaft, die das Boot in den Fokus stellt, damit dieses auch dann bei einer Regatta gesegelt wird, wenn der Eigner gerade einmal keine Zeit hat. Auf Rang vier kam schließlich die „Round 2“ der Familie Diem vom Bregenzer Segel-Club.

Viele J70-Yachten sind Clubschiffe. Denn einerseits war das einer der ursprünglichen Ansätze, als es um das Thema Einheitsklasse ging. Andererseits wurde nahezu zeitgleich die J70 als Bootsklasse für die 2013 neu ins Leben gerufene Segel-Bundesliga ausgewählt, die ebenfalls die Vereine in den Mittelpunkt stellt. Österreich und die Schweiz folgten bald mit eigenen nationalen Ligen. Und so schafften sich immer mehr Vereine eine J70 als Clubschiff an und bringen eine Vielzahl von Mitgliedern übers Jahr aufs Wasser. Für den einzelnen Sportler ist dies eine deutliche Verringerung des individuellen Finanzaufwands.

Hemmeter hatte sich im Frühjahr eine eigene J70 gekauft. „‚Susanoo‘ ist ein japanischer Gott des Meeres und der Stürme, der für seinen aufbrausenden Charakter berühmt ist und der anderen gerne ein Schnippchen schlägt“, erklärt er den Namen seines Boots. „2019 starten wir wieder bei den „Battles“. Die sind ein super Training für die Bundesliga“, versprach er mit Blick auf die kommende Saison. Die Segler vom See haben Gewicht in der J70-Klasse: Erst im Oktober wurde die deutsche Meisterschaft der J70 beim WYC in Friedrichshafen ausgesegelt. Dort wurde der Konstanzer Christian Rau, Mit-Initiator der Bodensee-Einheitsklasse, zum Vorsitzenden der Klassenvereinigung gewählt. Schatzmeister wurde Dennis Mehlig (WYC).