Vater will stehlen – und steckt die Waren seiner vierjährigen Tochter zu

Ein 37-Jähriger hat versucht, in einem Lindauer Geschäft zu stehlen – und die Waren seiner Tochter zugesteckt. Doch der Ladendetektiv wartete schon hinter der Kasse.

Dieser hatte am Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt im Heuriedweg beobachtet, wie der Mann der Vierjährigen eine Haarspange, ein Kinderheft und einen Lippenstift zusteckte und hielt die beiden an. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, wurde bei dem Mädchen Diebesgut im Wert von etwas mehr als zehn Euro gefunden.

Die Tochter dürfte in diesem Fall gar nicht mitbekommen haben, was ihr Vater gemacht hat. Nach Verständigung der Polizei leiteten die Beamten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein, zudem erhielt er ein Hausverbot für ein Jahr.