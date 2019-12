Vandalsimus in Lindau: Unbekannter schlägt Heckscheibe ein

Eine 37-jährige Frau hat am Donnerstagmittag in der Zeit von 14.45 Uhr bis 18 Uhr ihr Auto in der Gerhard-Hauptmann-Straße geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter ihre Heckscheibe beschädigte. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.