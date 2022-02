Vandalismus auf öffentlichen Toiletten: So geht die Stadt dagegen vor

In Lindau werden immer wieder öffentliche Toiletten mutwillig beschädigt. Dagegen will die Stadtverwaltung mit einem neuen Betriebskonzept vorgehen. Welche Toiletten in Zukunft gebührenpflichtig und welche nachts geschlossen sind.

Die Situation spitzt sich seit dem Sommer vergangenen Jahres zu. Wie die Stadt nun in einer Pressemitteilung berichtet, haben die Verantwortlichen innerhalb der Verwaltung ein neues Betriebskonzept erarbeitet, in der Hoffnung, dass die mutwilligen Zerstörungen dann in Zukunft zurückgehen.

Anhand verschiedener Kriterien – wie Frostsicherheit, Sanierungsbedarf, Öffnungszeiten und die Gefahr durch Vandalismus – wurden alle öffentlichen Toiletten noch einmal geprüft und aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Monate neu bewertet. Auf der Webseite der Stadt Lindau finden sich jetzt alle wichtigen Informationen zu den WC-Anlagen, unter anderem zu deren Ausstattung, Adressen und Öffnungszeiten.

Toiletten in der Nähe von Spielplätzen weiterhin kostenfrei

Insbesondere in der Nähe von Kinderspielplätzen wurde darauf geachtet, dass diese Anlagen auch weiterhin kostenfrei genutzt werden können, so die Stadt weiter.

Toiletten, die meist von nächtlicher und häufig alkoholbedingter Zerstörungswut betroffen sind, werden ab sofort nachts geschlossen, damit in diesen Bereichen nicht noch mehr Schäden angerichtet werden können. Hauptbrennpunkt ist hier die Lindenschanze. Die Toilettenanlage wurde so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht betrieben werden kann, heißt es.

Künftig soll sie ab 22 Uhr geschlossen und mit einem Gittertor zusätzlich gesichert werden, damit die Türen nicht mehr aufgebrochen werden können. Die Öffnungszeiten seien an die Besucherfrequenz angepasst, heißt es. Die Mitarbeiter der Reinigungsfirma legen ihre Arbeitszeiten so, „dass sie nach der jeweiligen Reinigung abschließen können“, erklärt Andreas Bauer, Leiter der Abteilung Garten- und Tiefbauunterhalt der GTL.

Seit dem Sommer vergangenen Jahres werden Lindaus Toiletten immer wieder mutwillig beschädigt. (Foto: Symbol: Jens Büttner/dpa)

Auch andere Anlagen werden mit ähnlichen Vorrichtungen, wie beispielsweise Drehkreuzen, versehen, um künftig teure Schäden durch mutwillige Zerstörung auszuschließen. An diesen Orten wird dann 0,50 Euro für die Benutzung erhoben. Die Toiletten an der Lindenschanze, am Kiosk Hintere Insel und Wäsen sind dagegen kostenlos. „Hier nehmen wir insbesondere auf die Familien Rücksicht, die hier in der Nähe gerne auf den Spielplätzen unterwegs sind“, wird Stadtkämmerer Felix Eisenbach in der Mitteilung zitiert.

Mängelmelder Meldoo nutzen

„Wir wenden pro Jahr jetzt schon 60 000 bis 80 000 Euro für die öffentlichen Toiletten auf. Sie sollen für alle da sein, für Einheimische und für Gäste. Und wir hoffen, dass alle ihren Teil dazu beitragen, dass die Anlagen in Ordnung bleiben.“

Bauer weist darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger Schäden gerne bei „Meldoo“ – der Mängel-App fürs Handy – melden können. „Durch frühzeitige Informationen können wir auftretende Mängel zügig beseitigen.“