Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ist es am am alten Aeschacher Friedhof zu Sachbeschädigungen an der dortigen Kriegsgedächtnisstätte gekommen, teilt die Polizei mit. Ein Grablicht wurde beschädigt, der Gesamtschaden wurde mit geschätzten 50 Euro angegeben. Zeugen, die nähere Hinweise zu dieser Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00, in Verbindung zu setzen.