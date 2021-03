Vandalen wüten in der Sumserhalle

Bereits zum wiederholten Male hat der Hausmeister der Sumserhalle in Wasserburg die Polizei Lindau darüber informieren müssen, dass es in der von außen zugänglichen Toilette an der Halle zu Vandalismus gekommen ist. Dieses Mal ist der Papiermülleimer von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden. Außerdem wurde von den Vandalen auch noch der Seifenspender von der Wand abgerissen. Dieser wurde dann später im Außenbereich beschädigt aufgefunden. Der Sachschaden wird im Polizeibericht auf mindestens 200 Euro beziffert.