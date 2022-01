Vandalen werfen Flaschen auf Autos

Am Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14 und 15.40 Uhr in der Schönauer Straße, in der Nähe der Einmündung Hoyerbergstraße, zwei Autos der Marke BMW beschädigt. Beide geschädigte Autofahrer bemerkten Glasscherben auf und neben ihren Fahrzeugen, nachdem sie zu ihren Autos kamen. An den beiden BMW entstanden Lackschäden in Höhe von jeweils 1000 Euro. Offenbar hatten der oder die unbekannten Täter Flaschen auf die Autos geworfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau, Tel. 08382 / 91 00, zu melden.