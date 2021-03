Vandalen verbiegen Durchfahrts-Verbotsschild wegen Krötenwanderung

Eine Mitarbeiterin des Bund Naturschutz Lindau hat der Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass ein Verkehrszeichen „Durchfahrt verboten Zeichen 205“, welches neben der Schranke im Oberrengersweilerweg in Lindau angebracht war, nach oben gebogen wurde. Außerdem wurden zwei Warnleuchten entfernt und in eine angrenzende Wiese geworfen. Die Schranke wird wegen der dort alljährlich stattfindenden Krötenwanderung von 18 bis 6 Uhr des nächsten Tags betrieben, so die Polizei.

Laut Mitteilerin wurde in jüngster Zeit der Unmut von Verkehrsteilnehmern über die Maßnahmen gegenüber dem Bund Naturschutz geäußert. Der Sachschaden wurde auf circa 50 Euro geschätzt.