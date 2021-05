Vandalen suchen Wankelgebäude heim

Im Zeitraum vom 10. bis 16. Mai ist die Polizei Lindau durch den neuen Inhaber sowie Passanten mehrfach über Sachbeschädigungen am ehemaligen Wankelgebäude in Lindau im Bereich Wäsen informiert worden. Demnach haben bisher Unbekannte mehrere Scheiben am Gebäude eingeworfen und sich teilweise im Gebäude aufgehalten und dabei erhebliche Sachbeschädigungen begangen. Feuerlöscher wurden versprüht und Lebensmittel wurde im Gebäude verteilt, berichtet die Polizeiinspektion. Des Weiteren sei ein Wasserhahn gewaltsam abgetreten worden, sodass ununterbrochen Wasser aus einer Wand lief. Dabei entstand dem Polizeibericht zufolge ein Sachschaden von insgesamt rund 20 000 Euro.