Vandalen beschädigen Dachrinne

Die Marktleiterin eines Getränkemarkts in der Kemptener Straße in Lindau hat am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, der Polizei mitgeteilt, dass am Markt ein Fallrohr aus Kupfer von der Regenrinne entwendet wurde. Zuerst wurde von einem weiteren Kupferdiebstahl ausgegangen. Bei genauerer Suche rund um das Gebäude konnte dann der Großteil des Fallrohrs wieder gefunden werden, allerdings beschädigt. Es fehlten zudem ein 45-Grad-Bogen und ein circa 50 Zentimeter langes Stück. Der Sachschaden wurde auf circa 150 Euro geschätzt. Die Tatzeit müsste laut Polizei von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 10 Uhr, gewesen sein. Herumliegender Abfall eines Schnellrestaurants lässt darauf schließen, dass unbekannte Personen dort ihr Essen verspeist hatten und anschließend ihre Kraft an dem Fallrohr ausließen.