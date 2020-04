Vandalen beschädigen Verteilerkasten

2000 Euro Schaden haben Vandalen an einem Telefonverteilerkasten im Spitalmühlenweg angerichtet. Ein Störungstechniker hat am Mittwoch die Beschädigung des Verteilerkastens festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, ist dieser vermutlich in den letzten Wochen mutwillig von seinem Sockel gestoßen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 zu melden.