Vandale zerkratzt Auto

Ein 42-Jähriger hat am Montagnachmittag der Polizei mitgeteilt, dass an seinem in der Rainhausgasse in Lindau abgestellten Opel Corsa im Zeitraum von Sonntagmittag, 12 Uhr, bis Montagnachmittag die linke Fahrzeugseite mutwillig verkratzt wurde. Der Sachschaden wurde auf circa 1000 Euro geschätzt, berichtet die Polizei.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, nimmt die Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00, entgegen.