Ute Lemper eröffnet die nächste Theatersaison in Lindau

So kommen Sie an Karten:

Der Vorverkauf für die Abonnements der kommenden Theatersaison beginnt am kommenden Montag, 3. Juni.

Erfahrungsgemäß sind manche Vorstellungen am Ende des Aboverkaufs schon vergriffen, sodass es keine Karten im freien Verkauf mehr gibt.

Die Theaterkasse (An der Kalkhütte 2a, direkt neben dem Haupteingang des Stadttheaters; Telefon 08382 / 9 11 39 11) ist geöffnet Montag bis Samstag zwischen 10 und 13.30 Uhr, von Montag bis Donnerstag zusätzlich zwischen 15 und 17.15 Uhr.

Der freie Verkauf, bei dem es Tickets für einzelne Vorstellungen gibt, startet erst am Ende der Sommerferien, am 7. und 8. September. Dann wird die Theaterkasse auch am Sonntag zwischen 10 und 13.30 Uhr geöffnet sein.