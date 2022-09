Ursache für umgestürzten Kran steht fest

Die Ursache für den umgestürzten Baukran im Bäumle in Lochau steht jetzt fest. Wie sich außerdem herausstellt, waren in einem der drei beschädigten Gebäude zum Zeitpunkt des Unfalls drei Personen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Der Kran kippte am Dienstag gegen 11.15 Uhr mit dem Ausleger auf ein Einfamilienhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in dessen Wand danach ein großes Loch klaffte. Bei dem Sturz wurde zudem das Dach einer Pizzeria teilweise eingedrückt und das Dach eines Mehrfamilienhauses beschädigt.

Bewohnerin war unterwegs

„Zudem ragte der umgestürzte Kran über die gesamte Breite der Hörbranzer Straße, weshalb der Verkehr umgeleitet werden musste“, schreibt die österreichische Polizei. Auf der Straße und in der Nähe des Krans hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand auf. Die Bewohnerin des hauptsächlich betroffenen Einfamilienhauses war laut Polizei unterwegs. Was sich jetzt aber herausstellt: Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich drei Personen in einem der anderen Gebäude, wie die Polizei schreibt. Bauarbeiter vor Ort zeigten sich sehr erleichtert und froh darüber, dass bei dem Unglück niemand zu Schaden gekommen ist.

Ein Mobilkran trug im Lauf des Tages den umgestürzten Kran ab, ein zweiter Mobilkran kam später hinzu und war zur Stabilisierung im Einsatz. Die Hörbranzer Straße war nach Angaben des österreichischen Nachrichtenportals Vol.at bis zum Mittag vom Kreisverkehr Lochau Bahnhof bis zum Sparmarkt gesperrt.

Erheblicher Sachschaden

„Zu dem Vorfall kam es während des Absetzvorganges eines zirka 3,7 Tonnen schweren Baggers“, heißt es im Polizeibericht. „Ursächlich dürfte ein technischer Defekt am Baudrehkran gewesen sein.“ An den Gebäuden sowie dem Baudrehkran entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Am Einsatz waren insgesamt fünf Einsatzfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Lochau und Vorkloster mit 35 Mann, ein Rettungswagen mit zwei Sanitätern sowie Bundespolizisten beteiligt.