Urlauber findet beim Schnorcheln vor Lindau zwei Granaten

Ein Urlauber hat am Samstagnachmittag beim Schnorcheln im Bodensee im Bereich der Karlsbastion zwei Granaten gefunden. Diese lagen auf dem Seegrund in einer Wassertiefe von rund 1,40 Meter.

Eine Besatzung der Lindauer Wasserschutzpolizei hat die Fundstelle zunächst mit einer Markierungsboje gekennzeichnet. Außerdem haben die Polizisten die beiden Treppen-Zugänge in den See gesperrt. In Absprache mit dem Sprengmittelräumdienst konnte festgestellt werden, dass es sich um zwei Granaten tschechischer Herkunft handelte. Die Aufschlagzünder waren jedoch nicht mehr vorhanden und die Granaten somit völlig ungefährlich. Somit konnten die Wapo-Beamten die Granaten bergen und die Seezugänge wieder freigeben. Am nächsten Tag holte der Sprengmittelräumdienst die Granaten ab. Eine Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden, sagt die Polizei.Bei einem solchen Fund sollten Taucher aber immer sofort Polizei oder Stadtverwaltung verständigen und die Gegenstände keinesfalls selbst bergen.

