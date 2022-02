Unvorsichtig beim Schwimmen: Handy und Geld in Lindauer Therme gestohlen

Weil er unvorsichtig war, hat ein 17-Jähriger in der Lindauer Therme eine unangenehme Überraschung erlebt: Während er nur Schwimmen gehen wollte, stahl jemand seine Tasche mit Wertsachen.

Am Sonntagabend zeigte laut Polizei ein 17-jähriger Junge aus Österreich den Diebstahl seiner Tasche in der Lindauer Therme an. Laut seinen Angaben deponierte er die Tasche mit Geldbeutel und einem Mobiltelefon in einem Regal im Sportbad. Als er wieder zum Regal zurückkam stellte er fest, dass die Tasche fehlt.

In der Tasche befand sich allerdings Bargeld. Zusammen mit dem Handy schätzt die Polizei den Schaden auf 700 Euro. Die Polizeiinspektion Lindau leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.