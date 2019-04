Unterwegs zu den Schätzen am Bodenseeufer

Von kleinen Pflänzchen und Baumriesen am Seeufer handelt die Entdeckungsreise mit Isolde Miller, Gebietsbetreuerin des Lindauer Bund Naturschutz, vor der Kulisse des Bodensees. Isolde Miller lädt am Montag, 29. April, ab 17 Uhr zur Exkursion an das Bodenseeufer ein. Dort gibt es neben den seltenen Arten der Strandrasen wie dem Bodenseevergissmeinnicht noch andere Naturschätze, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu statt. Treffpunkt ist in Lindau am Parkplatz Wäsen. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung.

Foto: Bund Naturschutz