Unterwegs für einen offenen Umgang mit Depression

Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und einen Beitrag zur Entstigmatisierung der Depression als Erkrankung leistet. Bis 2017 haben 134 depressionserfahrene und -unerfahrene Menschen mehr als 25 500 Kilometer zurückgelegt. In diesem Jahr kommen bei der Mut-Tour 5250 Kilometer hinzu. Seit dem 16. Juni und noch bis 2. September sind die Teams auf Tandems, in Zweier-Kajaks und zu Fuß beim Wandern unterwegs. Die 60 neuen und alten Teilnehmer der diesjährigen Mut-Tour erleben, wie Sport ohne Leistungsdruck in Kombination mit Struktur, Natur und Gemeinschaft die Stimmung heben können, teilt die Projektleitung in einer Pressemitteilung mit. „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass man sich mit der Diagnose Depression nicht mehr verstecken muss, aus Angst benachteiligt zu werden“, sagt ein 40-jähriger Teilnehmer aus Emmendingen. Die Perspektive der Aktion ist es, einmal in einer Gesellschaft zu leben, in der sowohl betroffene als auch nicht-betroffene Personen angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgehen können. In diesem Jahr gibt es darüber hinaus in rund 60 Städten öffentliche Infostand- und Mitmach-Aktionen, an denen lokale Vereine und Institutionen aus den Bereichen Psychosoziales und Sport/Gesundheit ihre Angebote präsentieren.

Wer die Teams auf der Tour ein Stück begleiten möchte, findet Informationen unter