Unterwegs auf den Irrwegen der Liebe

Barbara Balldini tritt am Samstag, 13. November, mit ihrem Programm „g'hörig durchgeknallt“ im Club Vaudeville auf.

„Ist die Liebe noch zu retten?“, fragt Balldini und begibt sich laut Veranstaltungsankündigung in einen Dschungel der Möglichkeiten zwischen Tinder und Sexpuppenpuffs, Cyberbrillen und Porno, Swingerclubs und Speed-Datings. Als Mutter von drei erwachsenen Kindern, in einer langjährigen Partnerschaft lebend, mit viel Auf und Ab und mit 20 Jahren Berufserfahrung als Sexualpädagogin weiß die Österreicherin um die Irrwege der Liebe, die fleischlichen Gelüste, das ewig lockende Weib und die vielen Fragen, die uns alle irgendwann einmal beschäftigen, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. In Balldinis mittlerweile siebten Aufklärungsprogramm haben die Zuschauer wie immer viel zu lachen und viel zu lernen.

Einlass in den Club Vaudeville ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Es gilt die 2G-Regel: Nur Geimpfte oder Genesene haben Zutritt.