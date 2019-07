Unterführung einen Tag lang gesperrt

Unter der Brücke Kolpingstraße in der Hundweilerstraße stehen am Montag, 15. Juli, von 7 bis 17 Uhr Montagearbeiten von Beleuchtungskabeln an, teilt die Lindauer Stadtverwaltung mit. Daher ist die Straße in diesem Zeitraum für den Straßenverkehr gesperrt.

Fußgänger und Radfahrer können die Unterführung in der Hundweilerstraße mit Behinderungen passieren. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei zugelassen. Während dieser Zeit wird der Verkehr entsprechend umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Außerdem finden am Dienstag, 16.Juli, in der Zwanzigerstraße Markierungsarbeiten statt. Die Arbeiten erfolgen, wie es in der Pressemitteilung heißt, unter laufendem Verkehr. Es kann daher zu leichten Behinderungen kommen.