Unterführung bekommt ein Regenklärbecken

Die Arbeiten rund um die Unterführung Langenweg gehen in die letzte Phase. Das gilt auch für das Regenklärbecken unter dem Karl-Bever-Platz. Nach zweieinhalb Monaten ist das Betonbecken so weit fertig, dass Arbeiter es in diesen Tagen zubetonieren. Im Anschluss wird es überdeckt, so dass oben wieder Autos parken können. In dem Becken sammelt sich das Regenwasser aus den Gullys der Unterführung. Die Anlage scheidet vor allem Öl ab, bevor das Wasser in den See fließt. Foto: Christian Flemming