Unterberger stellt 40 neue Azubis ein

40 neue Lehrlinge haben diesen Herbst ihre Karriere bei Unterberger Automobile gestartet. Mit rund 650 Mitarbeitern zählt das auch in Lindau ansässige Unternehmen zu den größten Arbeitgebern in Südbayerns und Westösterreichs Automobilbranche. Qualifizierter Nachwuchs mit unbegrenzten Aufstiegschancen im Familienunternehmen habe für Unterberger Automobile als traditionsreichen Lehrlingsausbildner Priorität, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Demnach werden derzeit 124 Azubis, davon 19 Mädchen, an 16 Autohaus-Standorten ausgebildet. Egal ob KFZ-Mechatroniker/in, Karosserietechniker/in, Teilelogistiker/in oder in Kaufmännischen Berufen. „Bei 16 Standorten ist es nicht einfach, dass die Azubis das ganze Unternehmen und sich untereinander kennenlernen. Deshalb veranstalten wir regelmäßig einen abwechslungsreichen gemeinsamen Azubitag“, erklärt Geschäftsführer Fritz Unterberger junior.