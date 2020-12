Unter Drogeneinflusss am Steuer

Einer Streife der Polizeiinspektion Lindau fiel am Dienstag um 15.30 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer im Stadtteil Reutin auf. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle ergaben sich drogentypische Verdachtsmomente, heißt es im Polizeibericht. Auf Befragen gab der junge Mann an, am selben Tag Marihuana konsumiert zu haben. Daraufhin musste er sich auf der Dienststellte einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Neben einem Fahrverbot kommt nun noch ein Bußgeld dazu, so die Polizei.