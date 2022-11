Unter Drogeneinfluss auf der A96 unterwegs

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag einen 22-jährigen Italiener aus dem Verkehr gezogen, weil er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.

Wie die Lindauer Polizei mitteilt, haben die Bundespolizisten den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A96 kontrolliert. Sein Verhalten erweckte bei den Beamten den Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte. Daher wurde bei der Polizeiinspektion Lindau unter Hinzuziehung eines Arztes eine Blutentnahme vorgenommen.

Was den 22-Jährigen jetzt erwartet

Den Betroffenen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland. Zudem wurde bei der Durchsuchung eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden, was eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Kempten nach sich zieht.