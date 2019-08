Unter Drogen nach Tschechien unterwegs

Die Grenzpolizei Lindau hat am Sonntag auf der A 96 einen italienischen Autofahrer angehalten, der dem Empfinden der Beamten nach unter Einfluss von Drogen stehen könnte.

Bei dem Mann, der von Italien nach Tschechien unterwegs war, fiel der Drogentest positiv aus. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, berichtet die Beamten in einem Schreiben. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe konnte er am Montag seine Fahrt fortsetzen.