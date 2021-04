Unter Drogen mit dem Auto in der Thierschstraße unterwegs

Ein junger Mann ist unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs gewesen. Das stellte sich bei einer Verkehrskontrolle heraus. Der 19-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Lindau in der Thierschstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert worden. Dabei wurdn bei ihm durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht auf Drogeneinwirkung. Er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen, seine Weiterfahrt wurde vorübergehend unterbunden. Auf ihn kommen ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot zu. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.