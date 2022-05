Unter Drogen am Steuer erwischt

Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion hat am Mittwoch kurz vor Mitternacht einen 23-jährigen Autofahrer in der Friedrichshafener Straße kontrolliert. Dabei stellte sie laut Bericht drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Fahrer gab an, am Tag zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Wagen verkehrssicher ab. Der 23-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Es wurde ein Verfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot eingeleitet.