Unseriöses Zeitschriften-Abo ärgert Lindauer

Hubert Pröller fühlt sich betrogen. Vor einigen Tagen hat er an einer Telefonumfrage teilgenommen. Als Dankeschön soll er kostenlos drei Monate lang eine Zeitschrift seiner Wahl bekommen. Doch obwohl er während des Telefonats mehrmals betont, dass er auf gar keinen Fall ein Abonnement abschließen möchte, flattert wenige Tage ein Bestätigungsschreiben dafür ins Haus.

„Eine Frau hat mich angerufen und mich gefragt, was ich so an Sport mache und was mein Traumberuf gewesen wäre“, sagt Pröller. Als Dank für diese Umfrage darf er sich eine Zeitschrift aussuchen, die ihm drei Monate lang kostenlos geliefert werden soll. „Ich habe während des Gesprächs mindestens zwei, dreimal gesagt, dass ich kein Abo abschließen möchte“, sagt er. Kurz darauf erhält er die erste Zeitschrift, mit einem Schreiben, das ihn auf die Palme bringt: Zwar bekommt Pröller laut des Schreibens die Zeitschrift wie angekündigt kostenlos. Sollte er aber nicht sechs Wochen vor Ablauf des „Vorzugszeitraums“ eine schriftliche Kündigung einreichen, wird daraus ein Jahres-Abo – das immerhin knapp 20 Euro im Monat kosten soll. „Ich fühle mich betrogen“, sagt Pröller im Gespräch mit der LZ.

Innerhalb von zwei Wochen kündigen

Von Betrug spricht der Lindauer Polizist Gerhard Schlauch nicht direkt. „Aber es ist eine unseriöse Art, sein Zeug an den Mann zu bringen“, sagt er im Gespräch mit der LZ. „Das sind Leute, die überregional arbeiten. Das geht alles über ein Callcenter.“ Allerdings habe Pröller die Rechtssicherheit, den Vertrag binnen zwei Wochen zu kündigen.

Das hat Pröller bereits getan. Ihm geht es vor allem darum, andere vor dieser „Masche“ zu warnen. „Ich bin 65 und habe das durchschaut“, sagt er. Ältere Leute durchschauten die Masche aber vielleicht nicht mehr und müssten dann jede Menge Geld für etwas bezahlen, das sie nie wollten.