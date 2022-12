Unsere Geschichten des Jahres: Zurück in die Ukraine trotz Krieg

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee – Friedrichshafen, Tettnang und Lindau – zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden. Ein Video zur Geschichte und alle weiteren Folgen gibt es unter www.schwaebische.de/unseregeschichten2022

Bei der Geschichte, die mich in diesem Jahr am meisten berührt hat, geht es um eine Frau, die viel Mut bewiesen hat und für ihren Mann und ihre Heimat kämpfen will.

Drei Monate lebte Anastasiia Horai mit ihren Töchtern in Lindau. Dann entschied sie sich zurückzukehren in die Ukraine, wo noch immer Krieg herrscht. Ein Tag, bevor ihr Bus zurück in die Ukraine fuhr, traf ich die kleine Familie im Garten ihrer Gastfamilie.

„Trotz des Krieges und der Bomben, ich möchte nach Hause“, sagte die 31-jährige Frau damals zu mir. Den Kontakt zu Anastasiia habe ich über das Helfernetzwerk in Lindau bekommen. Ich wollte mit jemanden sprechen, der sich freiwillig dazu entscheidet, in ein Kriegsgebiet zurückzukehren.

Verbundenheit zur Heimat

Das Treffen mit ihr hat mich sehr berührt. Ich habe eine verletzte, aber auch sehr mutige Frau getroffen. Zu Beginn gab es eine Sprachbarriere zwischen uns, eine Übersetzerin am Telefon half uns bei der Kommunikation. Wir näherten uns immer mehr an und am Ende unterhielten wir uns auf Deutsch und Englisch, gemischt mit Gestik und Mimik.

Zurück in die Ukraine trotz Krieg (Foto: Ronja Straub)

Anastasiia erzählte, dass sie ihren Mann, der an der Front ist, vermisst und so nah wie möglich bei ihm sein möchte – auch wenn ihr sehr wohl bewusst war, dass sie ihn auch nicht sehen kann, wenn sie zu Hause ist. Sie hat von einer großen Verbundenheit zu ihrer Heimat gesprochen und dass es jetzt darum gehe, zusammenzuhalten.

Für meine Recherche im Juli 2022 habe ich auch mit der Zentralen Rückkehrberatung in Südbayern gesprochen, die mir berichtete, dass gerade die Förderungen für Ukrainer, die in ihre Heimat zurückwollen, ausgesetzt sind. Weil es sich um eine Kriegssituation handelt und Menschenleben akut gefährdet sind.

Eine Protagonistin, die im Gedächtnis bleibt

Anastasiia wollte trotzdem zurück. Auch nach ihrer Rückreise blieb ich noch mit ihr in Kontakt. Sie berichtete mir, dass die Situation schwierig sei, sie aber in ihrem alten Haus leben kann. Sie hoffte, bald ihren Mann treffen zu können. Seitdem habe ich leider nichts mehr von ihr gehört. Aber sie blieb mir sehr im Gedächtnis und ich hoffe, bald wieder eine Nachricht von ihr zu bekommen.