Unsere Geschichten des Jahres: Eingesperrt in den eigenen vier Wänden

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Von den Themen, über die ich dieses Jahr berichtet habe, ist mir vor allem die Geschichte von Birgit und Matthias Steidl in Erinnerung geblieben, einem Ehepaar, das schon jahrelang in Lindau eine behindertengerechte Wohnung sucht. Sie hatten sich in der Hoffnung, über einen Zeitungsbericht doch noch eine passende Wohnung zu finden, an uns gewandt. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat.

Vier Jahre lang sucht Birgit Steidl für sich und ihren schwerkranken Mann eine Wohnung. Denn momentan leben sie im Hochparterre – wenige Stufen trennen sie von der Welt außerhalb ihrer eigenen vier Wände. Matthias Steidl leidet an Cadasil, einer seltenen Krankheit. Ein mutiertes Gen greift sein Gehirn an, löst Schlaganfälle, Hirninfarkte und Mikroblutungen aus.

Matthias Steidl ist wegen einer seltenen Krankheit bettlägrig. Seine Frau Birgit pflegt ihn. Das Ehepaar sucht eine barrierefreie Wohnung. (Foto: Barbara Baur)

Seit seiner Diagnose hat sich sein Zustand stetig verschlechtert, inzwischen ist er ans Bett gefesselt und kann kaum noch sprechen. Um das Bett zu verlassen, braucht er einen Pflegerollstuhl. Mit dem kann er aber die Wohnung nicht verlassen. Und auch in der Wohnung ist er mit dem sperrigen Pflegerollstuhl stark eingeschränkt, weil er damit nicht um die Ecken kommt.

Was die Suche noch schwieriger macht

Ein weiteres Problem ist das Geld. Das Ehepaar kriegt nur wenig Rente und ist auf Grundsicherung angewiesen. Birgit Steidl hat die Erfahrung gemacht, dass das auf dem freien Wohnungsmarkt für viele Vermieter ein Ausschlusskriterium ist. Doch im geförderten Bereich hatte sie bisher genauso wenig Erfolg. Sie bekam etwa Wohnungen angeboten, die zu klein sind, um alle Pflegeutensilien unterzubringen, die sie für ihren Mann braucht.

Dass Menschen in den eigenen vier Wänden eingesperrt sind, ist allerdings gar nicht so selten, wie Cathrine Herter von der Fachstelle für pflegende Angehörige sagt, die bei der Sozialstation Lindau angesiedelt ist. Vor allem bei älteren Menschen, die mittlerweile eine barrierefreie Wohnung bräuchten, komme das häufiger vor. Nicht nur solche Wohnungen seien schwer zu finden, sondern auch Plätze in Pflegeheimen.

Trotzdem ist Wegziehen aus Lindau für die Steidls keine Option. Weil seine Krankheit so selten ist, wollen sie bei den Ärzten bleiben, die ihn und seine Krankheitsgeschichte schon kennen. Aber auch auf den Zeitungsbericht hin hat sich niemand gemeldet. Deshalb bleibt dem Ehepaar nichts anderes übrig, als weiter zu hoffen, dass es doch noch eine passende Wohnung findet.