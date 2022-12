Unsere Geschichten des Jahres: Alptraum auf der Brass-Wiesn

Michael Wilhelm wollte nur ein cooles Wochenende mit seinem Kumpel erleben – auf der Brass-Wiesn, einem Festival für Volksmusik in Eching bei München. Doch das hätte der ehemalige Nonnenhorner beinahe mit seinem Leben bezahlt.

Das Schicksal von Michael Wilhelm ist meine „Geschichte des Jahres“, weil sie für mich immer noch so unfassbar ist. Was ihm auf dem Festival passiert, gleicht einem Alptraum: Am Donnerstagabend, 4. August, verlieren sich die Freunde aus den Augen. Eigentlich wollen sie sich am Zelt treffen, doch Michael Wilhelm kommt dort nie an. Der 34-Jährige wird nachts auf einem Feld überfahren – und einfach liegengelassen. Er überlebt schwer verletzt, der Unfallfahrer ist noch immer flüchtig.

Künstliches Koma

Noch weiß niemand, wie und warum Michael auf das abgeerntete Gerstenfeld gekommen ist, das außerhalb des Festivalgeländes lag. Er hatte Glück, dass er gegen ein Uhr nachts gefunden wurde und mit dem Hubschrauber in die Klinik kam. Beide Oberschenkel waren mehrfach gebrochen, ebenso das Hüftgelenk, die Schultern und die Rippen. Der Familienvater wurde in ein künstliches Koma versetzt. Es folgten bange Tage für seine Frau, den kleinen Sohn und die ganze Familie.

Alexandra Wilhelm will das so nicht hinnehmen

Dass jemand ihren Mann einfach so liegengelassen und damit in Kauf genommen hat, dass er stirbt, das will Alexandra Wilhelm so nicht hinnehmen. Sie muss etwas tun und informiert über die sozialen Medien, sucht Zeugen auf Instagram und Facebook, gibt Zeitungsinterviews und tritt vor die Kamera lokaler Fernsehsender. Immer mit dem Ziel, Zeugen zu finden, doch noch Hinweise zu bekommen.

Die Polizei sucht immer noch nach einem weißen Geländewagen. Ob die Familie jemals herausfinden wird, was in jener Nacht passiert ist, ist fraglich. Es gibt aber eine gute Nachricht: Michael Wilhelm hat inzwischen die Klinik verlassen. Er durfte für ein paar Tage heim, bevor es in die Reha geht.