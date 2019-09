„Uns steht das Wasser bis zum Hals“: Flashmob im Lindenhofbad

Da staunten die Gäste am Samstagnachmittag nicht schlecht, als plötzlich ein Herr mittleren Alters im Anzug, Krawatte und Megafon vor sie trat. Er sprach kurz über den weltweiten Klimastreik mit Millionen Menschen am Vortag, über die Lindauer Demo mit ihren beachtlichen 1300 Teilnehmern und kritisierte scharf das völlig unzureichende Klimapaket der Bundesregierung. Als er mit den Worten „Uns steht das Wasser bis zum Hals“ endete, entrollten zwei Aktivisten ein Transparent mit den gleichen Worten. Plötzlich kamen – mit weiteren Transparenten und laut trötend – etwa 20 Mitglieder der Lindauer „Parents For Future“ aus verschiedenen Richtungen des Lindenhofbads hinzu. Etwa ein Dutzend von ihnen stieg ins Wasser des Bodensees – bis ihnen das Wasser wirklich bis zum Hals stand. Sie informierten – wieder an Land zurückgekehrt – mit Flyern und in Gesprächen mit Interessierten über ihr Anliegen: den rasanten Klimawandel mit allen Mitteln zu stoppen. Foto: Parents for Future