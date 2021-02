Unruhiger Wochenstart für Lindaus Feuerwehr

Der Löschzug Hauptwache ist in der Nacht auf Montag gegen 1.45 Uhr wegen einer in ihrer Ursache ungeklärten Rauchentwicklung in einem Gebäude im Stadtteil Zech alarmiert worden. Wie die Stadtbrandinspektion berichtet, nahmen die Feuerwehrleute bereits im Treppenraum des Mehrfamilienhauses Brandgeruch wahr.

Als Ursache für die leichte Verrauchung war schnell ein geschwärzter Mitternachtssnack ausgemacht, der bereits durch die Bewohnerin ins Freie gebracht wurde. Die mit vier Fahrzeugen angerückten Kräfte der Feuerwehr kontrollierten den Bereich und belüfteten die Wohnung. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde abgeschlossen werden. Neben den rund 30 Feuerwehrangehörigen waren auch die Polizei und der Rettungsdienst mit im Einsatz.

Die Nachtruhe konnte daraufhin allerdings nur kurz fortgesetzt werden. Die Leitstelle alarmierte gegen 3.15 Uhr erneut den Löschzug Hauptwache, diesmal zu einer Notfalltüröffnung in die Achstraße. Noch vor dem Ausrücken wurde der Einsatz allerdings durch die Integrierte Leitstelle Allgäu abbestellt.

Für die hauptamtliche Wachbesatzung ging es dann am Montag gegen 12.15 Uhr in den Stadtteil Aeschach, wo Wasser in den Keller eines Wohngebäudes eingedrungen war. Nachdem das Wasser kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr selbständig abgelaufen war, konnte der Einsatz abgebrochen werden.

Am Dienstagmorgen gegen8.30 Uhr ging eine Meldung über eine großflächige Fahrbahnverunreinigung in der Kemptener Straße ein. Nach Erkundung und Absicherung der Einsatzstelle durch die Hauptamtliche Wachbesatzung übernahm der Lindauer Bauhof die weiteren Reinigungsarbeiten.