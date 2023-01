„Unpassend für den Luftkurort Lindau“

Der BUND Naturschutz, Kreisgruppe Lindau (BN) zeigt sich in einer Stellungnahme „entsetzt über die Ausmaße der völlig ausgearteten privaten Silvester-Böllerei“. In der Pressemitteilung heißt es: „Verletzte, manche davon schwer, auch Tote, attackierte Einsatz- und Rettungskräfte, überlastete Krankenhäuser, aufgescheuchte und gestresste Wildtiere und bergeweise Feuerwerksmüll in der gesamten Republik.“ Nicht für alle in Deutschland ging demnach das neue Jahr erfreulich los. Auch wenn das Abbrennen von Pyrotechnik im Landkreis und in der Stadt Lindau weitgehend ohne größere Personenschäden verlaufen sei, die Umweltbilanz sei und bleibe auch hier verheerend. „Ein vielfaches Abbrennen von Feuerwerk am Seeufer und anderen sensiblen Gebieten etwa im Bereich des Lindauer Stadtgebietes, weit über das übliche Maß hinaus.“ Dabei löste das laute Knallen der Böller und Raketen bei Wildtieren enorme Panik aus, mit teilweise tagelanger Auswirkung wie Orientierungslosigkeit.

Dazu allein etwa 4,5 Tonnen Böllermüll im Lindauer Stadtgebiet– nur das, was bereits entsorgt worden sei. Die Spuren der Böllerexzesse sind laut BN teilweise noch jetzt an Wiesen, am Seeufer und an Waldrändern sichtbar und würden die Umwelt weiterhin belasten. Trauriger Höhepunkt am bayerischen Bodensee: der Luftkurort Lindau habe es unter die TOP-25 Orte mit der höchsten PM10-Feinstaub-Partikelblelastung am Neujahrstag 2023 geschafft. So seien an der Messstation Friedrichshafener Straße 70 Mikrogramm/m³ gemessen worden. „Zur Einordnung: Der Tagesgrenzwert beträgt EU-weit 50 Mikrogramm/m3 und darf nicht öfter als 35mal im Jahr überschritten werden. Der zulässige Jahresmittelwert beträgt 40 Mikrogramm/m3“, so der BN. Auch wenn die Feinstaubproblematik in der Öffentlichkeit gerne trivialisiert werde, schon eine kurzzeitige Feinstaubexposition habe extrem negative gesundheitliche Auswirkungen, insbesondere für Menschen mit Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen – dies sei anhand der Studienlage gut belegt, so Maximilian Schuff, Vorsitzender der Kreisgruppe Lindau (BN). Jährlich werden demnach laut Bundesumweltamt etwa 2050 Tonnen durch das Abbrennen von Pyrotechnik freigesetzt – ungefähr die Menge, die der Straßenverkehr in zwei Monaten verursacht, rechnen die Naturschützer vor. Dieses Mal dürfte es laut der Kreisgruppe noch deutlich höher gewesen sein – angesichts der Tatsache, dass alleine in Bayern für mindestens 21 Millionen Euro in die Luft geschossen wurde, so Schuff weiter.

Alle Warnungen von den Umweltverbänden und auch seitens der Bundesärztekammer, die zuletzt auch konsequent ein dauerhaftes Verbot der privaten Böllerei gefordert hatte, wurden demnach ignoriert. Offenbar wurde auch trotz Inflation und steigender Preise nicht am Feuerwerk gespart, wie Schuff feststellt. Vorbildlich sieht der Kreisgruppenvorsitzende die Initiative von Baumärkten und vielen Einzelhandelsgeschäften, Pyrotechnik aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten aus ihrem Sortiment zu verbannen. Leider zogen die großen Discounter wie Aldi, Lidl und Co. sowie einige Supermärkte laut der Lindauer Umweltschützer nicht mit. „Die Strategie der Politik, auf Eigenverantwortung des Handels und der Verbraucher zu setzen, ist gescheitert“, führt Schuff weiter aus. Es müssten seitens der Politik mindestens Voraussetzungen geschaffen werden, nach denen das Abbrennen von privater Pyrotechnik in bestimmten Gebieten unter Verweis auf den Immissions- und Naturschutz sowie aufgrund von Luftreinhalteaktionsplänen besser untersagt werden kann. Gegebenenfalls dürfe die Politik aber auch nicht vor einem bundesweitem privaten Böllerverbot zurückschrecken, so der Kreisgruppenvorsitzende.

„Wir sind uns sehr wohl bewusst“, so Schuff, „dass wir mit dieser Forderung nicht nur Freunde machen, dennoch gibt es kein Grundrecht auf Böllerei“. Auch verweist der BN auf Umfragen, die zeigen, dass ein Verbot privater Feuerwerke durch die Mehrheit der Deutschen mitgetragen würde.