Ungebremst durch den Wald: 88-Jähriger kommt in Kurve von Fahrbahn ab

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Samstag um 14.30 Uhr auf der Silvretta Hochalpenstraße gekommen: Ein 88-jähriger Autofahrer war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen – und fuhr dann ungebremst durch den Wald.

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, war ein deutsches Ehepaar im Alter von 88 und 84 Jahren war mit seinem Auto talwärts in Richtung Partenen unterwegs als es aus bislang ungeklärter Ursache in der Kehre 12, einer Rechtskurve, ungebremst über den linken Fahrbahnrand fuhr. Nach wenigen Metern, am Beginn eines Waldstückes, prallte das Auto mit der rechten vorderen Seite gegen einen Baum, wodurch das Fahrzeug gedreht wurde – und nun rückwärts in den abschüssigen Wald abrutschte. Nach etwa zehn Metern prallte das Fahrzeug mit dem Heck gegen einen Baum, wodurch es gestoppt wurde.

Die beiden Insassen konnten wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr und Rettung geborgen. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber Gallus 1 ins Landeskrankenhaus Bludenz und der Mann mit dem Rettungshubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht, beide mit Verletzungen unbestimmten Grades.