Ungebetener Gast steht nachts in der Wohnung

Eine 74-jährige Frau hat am Samstag gegen 3 Uhr offenbar ungebetenen Besuch in ihrer Wohnung in der Hundweilerstraße in LIndau gehabt. Sie bemerkte laut Polizeibericht mitten in der Nacht, dass eine unbekannte Person in ihrer Wohnung stand. Nachdem der unbekannte Eindringling die Frau erkannte, flüchtete er.

Die Frau gab an, dass sie den Wohnungsschlüssel von außen stecken ließ, daher hatte der Unbekannte auch leichtes Spiel. Nachdem der Eindringling verschwunden war, stellte die Frau fest, dass ihr Mobiltelefon fehlte. Den Täter beschreiben konnte die Frau jedoch nicht.

Die Polizei weist darauf hin, niemals den Wohnungsschlüssel von außen stecken zu lassen, auch nicht bei kurzfristigem Verlassen der Wohnung.