Ungarische Famile kündigt unerlaubte Straßensammlung an

Die Polizei bittet darum, an diesem Tag keine Gegenstände an die Straße zu stellten und im Falle des Antreffens der Sammler die Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 zu verständigen.

Durch Anwohner wurde der Stadt Lindau und der Polizei eine beabsichtigte Straßensammlung einer ungarischen Familie für Mittwoch, 14. April, mitgeteilt. Dazu wurden an Haushalte in der Memelstraße und Albert-Schweizer-Straße in Lindau und im Gemeindegebiet von Wasserburg Flyer verteilt. Da davon auszugehen ist, dass bei der Sammlung nicht nur gebrauchsfähige Gegenstände sondern auch Abfall eingesammelt wird, ist die Sammlung nicht erlaubt, so die Polizei. Es scheint auch keine registrierte Organisation zu sein, sondern eine Familie aus Ungarn, die sich an den Sammelobjekten bereichern möchte.