Eine 21-Jährige hat am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, der Polizei Lindau mitgeteilt, dass ihr grauer Audi A5 von einem bisher unbekannten anderen Fahrzeug angefahren wurde. Am Fahrzeug konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Im Verdacht steht ein Nachbar, der am gleichen Tag einen Umzug durchführte, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Verursacher sind im Gange. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00, in Verbindung zu setzen.